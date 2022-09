Nachrichten AUF1 vom 19. September 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ „Heißer Herbst“: Obrigkeit versucht den Protest zu kanalisieren und klein zu halten

+ Volksbegehren-Initiator Josef Binder im AUF1-Gespräch: „Bargeld ist Säule der Freiheit“

+ Österreich: 2015 wiederholt sich – Asylzahlen haben längst Rekordhöhe erreicht

+ Walter Rosenkranz: „Illegale Zuwanderung kann einfach nicht toleriert werden“

+ Blackout: Regierungen treffen Vorkehrungen für den Ernstfall und für Plünderungen

+ Handel: Massenschließungen aufgrund hoher Energiekosten befürchtet

+ Transhumanismus: Globalisten reden offen von Bevölkerungsreduktion - was haben sie vor?

+ Die gute Nachricht: Jaguar-Nachwuchs in Argentinien

Kurzmeldungen:

+ Grüne pfeifen auf Corona-Regeln: Typische linke Doppelmoral am Oktoberfest

+ Keine Geldgeschenke mehr: EU will Ungarn finanziell in die Knie zwingen

+ Versehen eines Dementen? Joe Biden erklärt Pandemie für beendet

+ Energiekrise: Dieselknappheit an Österreichs Tankstellen

+ Afrikanische Wundertechnologie: Tagesschau fällt auf bekannten Betrüger rein

Quelle: AUF1