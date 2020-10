Prof. Dr. Karina Reiß & Prof. Dr. Sucharit Bhakdi: Das wichtigste Interview des Jahres

Klare Worte von Prof. Dr. Karina Reiß die Frau von Prof. Sucharit Bhakdi. Sucharit Bhakdi haben wir, das Team von Kai Stuth, ende März getroffen um ein Interview für unseren Film Empty zu machen und den Brief an die Kanzlerin. Damals wollten wir auch die Perspektive einer besonderen Frau mit in den Film bekommen, aber Frau Prof.Dr. Karina Reiß scheute damals noch die Öffentlichkeit. Jetzt nach vielen Monaten hat Sie sich doch entschlossen uns ein Interview zu geben.

In diesem Interview kommt auch Sucharit Bhakdi zu Wort und man spürt einen extremen Wandel, der sehr positive und gesprächsbereite Prof. Bhakdi der immer stolz auf die demokratie Deutschlands war, konnte seine Enttäuschung nicht mehr verbergen. Dieses Interview zeigt wie dieser Kampf um Wahrheit zerrt und auch wenn beide das Buch gemeinsam geschrieben haben spürt man die unterschiedliche Entwicklung der beiden wichtigen Figuren der Aufklärung. Karina Reiß späterer Einstieg in die Öffentlichkeit hat dieses extrem souveräne und knallhart, ehrliche Interview ermöglicht. Ein Interview von einer Frau der man die wahrhaftigen Worte abnimmt und trotzdem sind die emotionalen Worte von Prof. Bhakdi auch ein wichtiges Zeichen der Authentizität. Zwei wahrhaftige Kämper für die Aufklärung so unterschiedlicher und trotzdem harmonisch sie nicht seien können, ein Corona Dokument der Zeitgeschichte.

Quelle: Kai Stuth Creative Caravan