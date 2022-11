Basta Berlin (148) – Aktivisten, Egoisten, Lobbyisten

Gruselrepublik Deutschland: Während Aktionen von Klima-Aktivisten die ersten Opfer fordern und öffentlich-rechtliche Medien fleißig Regierungspositionen verteidigen, trommelt Gesundheitsminister Lauterbach zum nächsten Angriff auf unsere Grundrechte. Fehleranalyse? Fehlanzeige. Dazu mehr in einer weiteren Folge von BastaBerlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, starten in den #Neuvember. Frisch motiviert und in neuem Glanz widmen wir uns heute einem ganz besonderen Dreiklang: Klima-Aktivisten, Leitmedien und Bundesregierung haben eins gemeinsam: Sie handeln an vielen Stellen gegen die Interessen eines Großteils der Bevölkerung. Die Gründe sind Egoismus, Lobbyismus und Geltungsdrang…



Quelle: Basta Berlin