Dr. Daniele Ganser: Warum Krieg in der Ukraine?

Warum ist in der Ukraine ein Krieg ausgebrochen? Am 21. Oktober 2022 sprach der Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser in Österreich in Sipbachzell bei Linz zum Krieg in der Ukraine und seinen historischen Wurzeln. Er sprach über die NATO-Osterweiterung ab 1999, den illegalen Putsch der USA in Kiew im Februar 2014, die achte Jahre Bürgerkrieg von 2014 bis 2022 und schliesslich die illegale Invasion von Russland im Februar 2022. „Das war ein Krieg mit Ansage“, so Daniele Ganser. Hier der Bericht von RTV mit Ausschnitten aus dem Vortrag.

Quelle: Daniele Ganser