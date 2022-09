Basta Berlin (143) – Herbststimmung und Strippenzieher

Die deutsche Wirtschaft welkt, wie das Laub an den Bäumen. Die Bundesregierung bekämpft jedoch weiterhin nur die Symptome ihrer eigenen Politik, anstatt auf Ursachensuche zu gehen. Die Zerstörung der russischen Pipelines, sowie eine enorme Pleitewelle der Industrie deuten auf einen harten Winter hin. Doch wer profitiert eigentlich davon? Eine Frage, die auch bei der deutschen Corona-Strategie gestellt werden muss… #BastaBerlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, machen sich Sorgen: Ist die Zerstörung der russischen Gaspipelines ein neues Kapitel in der Auseinandersetzung zwischen West und Ost? Und was bedeutet das für die Menschen in Deutschland? Während Experten eine steigende Blackout-Gefahr sehen, wollen Politiker bereits stundenweise den Strom abstellen. Gleichzeitig beginnt hinter den Kulissen auch ein neues Kapitel in der Corona-Strategie: Neue mRNA-Impfstoffe könnten die Pandemie-Geschichte umschreiben – und zwar schon bald.



Quelle: Basta Berlin