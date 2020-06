Wer profitiert vom Lockdown? Rede von Prof. Dr. Christian Kreiß auf der Corona-Demo vom 13.6.2020 in Ulm

Prof. Dr. Christian Kreiß hielt nachfolgende Rede auf der Corona-Demonstration am 13.06.2020 in Ulm: "Als Ökonom möchte ich mit ökonomischen Entwicklungen beginnen. Laut Wall Street Journal verdoppelt sich dieses Jahr die Zahl der hungernden Menschen auf der Welt von 130 Millionen auf 260 Millionen. 260 Millionen Menschen: Das sind ungeheuer viele. Darunter sind erfahrungsgemäß sehr viele Kinder."

Kreiß weiter: "Davon sterben immer ziemlich viele. Was können Zahlen schon sagen? Vermutlich werden wir schon dieses Jahr mehrere Millionen zusätzliche Hungertote sehen, vor allem Kinder, vor allem Mädchen, vor allem Schwarze und Farbige. Der Grund: Die Covid-Lockdown-Maßnahmen, die von dem Vorbild „westliche Welt“ ausgingen und unhinterfragt in den meisten Ländern der Dritten Welt übernommen wurden. Deshalb stehe ich hier und demonstriere friedlich. Mehrere Millionen Hungertote.

Die Zahl der Corona-Toten weltweit liegt momentan unter 0,5 Millionen. Etwa 1,5 Milliarden Schüler wurden weltweit aus den Schulen ausgesperrt. Laut Wall Street Journal werden viele davon in der Dritten Welt nicht wieder in die Schulen zurückkehren, vor allem Mädchen, vor allem Farbige. Wegen Corona-Lockdowns nach westlichem Vorbild. Deshalb stehe ich hier und demonstriere. In Indien brachen Exporte und Importe um 60 Prozent ein. Es wurden etwa 100 Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit geschickt. 100 Millionen Menschen. Allein in Indien. Durch die Corona-Lockdowns dort und im Rest der Welt. Auch in Ländern wie Indonesien, Philippinen und dutzenden anderen brechen Importe und Exporte zusammen. Die Folge: Massenarbeitslosigkeit, Elend und Not.

Die Lebensmittelpreise in besonders armen Regionen sind laut Wall Street Journal deutlich gestiegen, für viele unerschwinglich hoch. 36 Länder der Dritten Welt stehen vor starken Schuldenproblemen. Finanzkrisen sind abzusehen. Ich...[weiterlesen]





Quelle: KenFM von Prof. Dr. Christian Kreiß