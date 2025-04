Schockierende Studie – Whistleblower Dr. Chris Shoemaker packt aus

Dr. Chris Shoemaker legt die Hand auf die Bibel und schwört die Wahrheit zu sagen. Er erzählt von einer Studie, die von der britischen Regierung in Auftrag gegeben wurde und die über ein Sterberisiko von über 8.000 % bei Kindern berichtet, die mit m-RNA geimpft wurden. Erfahren Sie in dieser Sendung weitere schockierende Details dieser Studie. Danke an Dr. Bodo Schiffmann, der diese Sendung übersetzt hat.

Jo, jetzt geht's. Ja, hallo, ich habe mal einen etwas anderen Hintergrund gemacht, damit man erkennt, dass es sich bei dieser Sendung um eine Sondersendung handelt. Ich schaue jetzt mal kurz rein, ob die Streams laufen. Sieht so aus. Ton habt ihr auch, hoffe ich. Ich habe heute Morgen ein Video gesehen, welches mich sehr schockiert hat. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache eine Sondersendung. Und zwar, es gibt in Kanada eine parallele Geschichte zum Corona-Ausschuss, das National Citizen Inquiry. Das heißt, auch hier haben sich Leute zusammengefunden, um die Arbeit zu machen, die eigentlich Aufgabe von Überwachungsagenturen wie zum Beispiel das Paul-Ehrlich-Institut wäre. Das Pendant dazu ist der Corona-Ausschuss in Deutschland...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV