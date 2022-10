Beginn einer Zeitenwende? Zahlreiche anti-westliche Proteste in Afrika

Trotz der westlichen Militärpräsenz in Afrika, die angeblich der Terrorismusbekämpfung dienen soll, kommt es in afrikanischen Ländern zu wachsenden Protesten gegen die so von Einheimischen angeprangerte "langjährige Einmischung" auf dem Kontinent. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "RT-Korrespondent in Johannesburg, Karabo Lethlathla, berichtet über den aufkommenden „Wind of Change“ in vielen Orten Afrikas. "

Quelle: RT DE