Durch Pandemie-Inszenierung zur totalen digitalen Kontrolle! SENDEREIHE 9/9

Am 2. Oktober 2022 sprach Frau Dr. Astrid Stuckelberger an der Corona-Kundgebung in Winterthur. Sie legt unter anderem ihre haarsträubenden Forschungsergebnisse zu den COVID-19-Impfungen öffentlich dar. Ebenfalls spricht sie über die Technologie der Inhaltsstoffe von der COVID-19-Impfung, sowie deren Funktion und Auswirkungen auf den Menschen.

Frau Dr. Astrid Stuckelberger ist Wissenschaftlerin, Autorin von 12 Büchern, Rednerin und internationale Gesundheitsexpertin. Sie ist eine erfahrene Forscherin und Dozentin an der Me-dizinischen Fakultät der Universitäten Genf und Lausanne. Von 2009-2013 war sie Mitarbeite-rin bei der WHO, wo sie sich auf Pandemien spezialisierte.

An der Kundgebung vom 2.10.22 in Winterthur, referierte Frau Stuckelberger unter anderem über ihre haarsträubenden Forschungsergebnisse zu den COVID-19-Impfungen. Sie spricht über die Technologie der Inhaltsstoffe von der COVID-19-Impfung sowie deren Funktion und Auswirkungen auf den Menschen, aber auch über die Therapierungsmöglichkei-ten nach einer Injektion.Sie glaubt, dass die Pandemie eine Inszenierung ist. Dabei spricht sie auch die Rolle der Medien an, die im Verbund mit der WHO und den Regierungen fast aller Länder diesen Betrug an der Menschheit unterstützen. Diese und noch weitere spannende Themen sind Inhalt von ihrem Vortrag. ....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV