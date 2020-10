Eva Rosen zur Corona-Diktatur: Die Regierung will diesen Kurs nicht beenden

Fast auf den Tag genau vor einem halben Jahr wurde die Demokratie in Deutschland zumindest teilweise ausgesetzt. Seither leben wir in einem Regime aus Notstandsverordnungen, abrupt verhängten Einschränkungen und ungebremster Panikmache. Dagegen regt sich Widerstand – vor allem auf der Straße, wo in diesem Sommer Millionen demonstrierten. Ein Teil der Notstandsgegner setzt auch auf Parteigründungen.

Kein Wunder, im kommenden Jahr werden voraussichtlich sechs Landtage und der Bundestag neu gewählt. Die vielleicht bekannteste Neugründung ist Wir2020, deren stellvertretende Vorsitzende Eva Rosen mir jetzt zugeschaltet ist.

Quelle: COMPACT TV