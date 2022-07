Wie Bill Gates Green Revolution Afrika ins Verderben stürzt

AGRA-Watch, eine Kampagne der Community Alliance for Global Justice (CAGJ), entlarvt in zwei Kurzvideos, wie die Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) und ihre Tochtergesellschaft, die Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), Afrika buchstäblich ins Verderben stürzen. Hierbei spielen die durch die afrikanischen Regierungen verhängte Saatendiktatur und das schuldenbasierte Geldsystem die entscheidenden Rollen.

Sehen Sie in den beiden nachfolgenden Kurzvideos, wie Bill Gates hinter der Maske des Philanthropen auch in Afrika gigantische Gewinne in die eigene Tasche wirtschaftet und dabei letztendlich einen Genozid vorantreibt.

Episode 2: Saatgut

Weltweit produzieren wir genug Nahrung für 10 Milliarden Menschen – 2 Milliarden mehr als die gegenwärtige Weltbevölkerung. Dennoch leiden jedes Jahr global fast 1 Milliarde Menschen an Hunger. Die industrielle Agrarwirtschaft, die aus großen Konzernen besteht, welche die Märkte für Düngemittel, Saatgut und Lebensmittel beherrschen, behauptet, sie sei in der Lage „die Welt zu ernähren“. Aber das ist nicht der Fall und wird es auch nicht sein. Stattdessen weitet die Agrarindustrie die unternehmerische Kontrolle über Lebensmittel und Landwirtschaft aus und stellt den Profit auf Kosten des allgemeinen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wohlergehens in den Vordergrund. ....[weiterlesen]



Quelle: Kla.TV