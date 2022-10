Prof. Sucharit Bhakdi: „Das Wichtigste in dieser Krise – aufhören, Angst zu haben.“

Im ersten Teil der dreiteiligen Interview-Sendereihe der Better Way Konferenz sehen Sie heute Prof. Dr. Sucharit Bhakdi. Im Interview zeigt Dr. Bhakdi einen Weg raus aus der Angst und Spaltung der Gesellschaft. Jeder Mensch, aber vor allem die Ärzteschaft wird selbst erkennen, dass die Impfung gegen das Coronavirus erstens nicht wirken kann und zweitens lebensgefährlich ist. Dafür setzt er sich persönlich durch Vorträge ein.

Heute mit: Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, em. Prof. für medizinische Mikrobiologie

Interview mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi:

Kla.TV: Lieber Herr Bhakdi, Danke schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute an der Better Way Conference mit uns ein Interview zu führen. Was erwarten Sie von dieser heutigen Konferenz? Was versprechen Sie sich?

Dr. Bhakdi: Ich hoffe, dass viele Menschen etwas mitnehmen, was für ihr Leben gut ist, nämlich: das Verständnis, wie das Immunsystem funktioniert. Und zwar so, dass es in jeder Schule so weitergegeben werden kann. ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV