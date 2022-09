Neuseeland: Abtreibungen bis zur Geburt - Wer ist die Ministerin, die das befürwortet?

Jacinda Ardern, Premierministerin von Neuseeland, ist verantwortlich für das vielleicht extremste Abtreibungsgesetz der Welt. Als es im März 2020 zur Gesetzesänderung kam, unterstützte sie die Streichung der Abtreibung aus dem Strafgesetzbuch und stimmte für den „Abortion Legislation Act“. Dr. Bodo Schiffmann berichtete über diese neue Verordnung und sprach von „legalisierten Abtreibungen ohne Schmerzmittel, bis hin zur Tötung eines Neugeborenen“.

In einer Liveübertragung vom 28. Juli 2022 sagte Dr. Bodo Schiffmann, dass Jacinda Ardern, die Premierministerin von Neuseeland, das extremste Abtreibungsgesetz der Welt genehmigt habe. Ab-treibungen seien möglich aus jedem beliebigen Grund bis zur Geburt. Babys dürfen ohne Schmerzmittel bis zur Geburt und auch während der Geburt getötet werden.

Dr. Bodo Schiffmann, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, zählt zu den Experten für Schwin-delerkrankungen. Bundesweite Aufmerksamkeit erfuhr er ab März 2020 als kritischer Beobachter der COVID-19-Pandemie.

Im Video übersetzt Schiffmann eine Sendung des US-amerikanischen, weltweit zweitgrößten christ-lichen Fernsehsenders Daystar. Schiffmann bezog sich auf eine Wiederholung, die am 28. Juli 2022 auf Instagram erschien.

Was ist nun wahr an den Aussagen, dass Abtreibungen in Neuseeland „aus jedem beliebigen Grund – zum Beispiel, weil das Geschlecht nicht passt – bis zur Geburt und sogar während der Ge-burt“ möglich sein sollen? ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV