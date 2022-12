Rituelle Gewalt und Mind Control – Tabuthemen

Der Kanton Thurgau hat aufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen die Privatklinik Clienia Littenheid AG ergriffen. Auslöser dafür waren Aussagen eines Arztes über „Rituelle Gewalt“ in einer Dokumentation des SRF. Besagtem Arzt wurde daraufhin die Arbeitsbewilligung entzogen. Im Untersuchungsbericht wird ihm vorgeworfen, dass er eine „Faszination“ hinsichtlich dieser Thematik aufgebaut habe. Durch diese Entscheidung wird dem Normalbürger glaubhaft gemacht, es handle sich bei den Themen „Rituelle Gewalt“ und „Mind Control“ um Verschwörungsfantasien. Aber ist dem wirklich so?

Wie verschiedenste Medien diese Tage berichteten, hat der Kanton Thurgau in der Schweiz aufsichtsrechtliche Maßnahmen gegen die Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Clienia Littenheid AG ergriffen. Grund dafür sind Aussagen eines Arztes der Klinik in einer Dokumentation des Schweizer Radio und Fernsehens, SRF, mit dem Titel „Der Teufel mitten unter uns – Satanic Panic“ vom 14. Dezember 2021, in welcher es unter anderem um rituelle Gewalt und Mind Control, also Bewusstseinskontrolle, ging.



In der Doku sprach er davon, dass er mit vielen Therapeuten in Kontakt sei, die oftmals das Gleiche schildern. Es würden unvorstellbare Gewalttaten mit allen nur vorstellbaren Instrumenten passieren. Die organisierten Strukturen, also die Menschen, die anderen Menschen dies antun, wüssten sich vor Strafverfolgung extrem gut zu schützen. ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV