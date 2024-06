„Das Böse beginnt in Brüssel“: Darum stellt sich FPÖ-Hauser der EU-Wahl

Die System-Politiker fürchten ihn. Wenn er an das Rednerpult schreitet, schreien sie. Die Rede ist vom rebellischen FPÖ-Nationalratsabgeordneten Mag. Gerald Hauser. In der Corona-Zeit sah man den Tiroler oft bei den Corona-Kundgebungen mitten unter den Demonstranten. Warum Hauser seinen Politiker-Sessel in Wien mit dem in Brüssel tauschen will, darüber spricht Mag. Hauser mit AUF1-Moderatorin Sabine Petzl im wunderschönen Osttirol.

