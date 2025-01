Ein Feuerwerk! Joko & Klaas gewinnen gegen ProSieben und feiern heute Abend die Umbenennung des Senders

Für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf startet das neue Jahr mit einem großen Knall und einem Herzschlagfinale. Am Roulettetisch setzen Joko & Klaas am Mittwochabend in der Neujahrsgala von "Joko & Klaas gegen ProSieben" in der letzten Runde ihre erspielten Jetons auf zwei Zahlen - und gewinnen. Damit siegt das Duo gegen ProSieben und erspielt sich mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit.

Heute Abend um acht Minuten nach Acht (20:08 Uhr) zeigt ProSieben "Joko & Klaas: Festakt zur Umbenennung des Senders", dort feiern Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die Umbenennung von ProSieben. Der Sender wird dann für eine ganze Woche den Namen ProAcht tragen. Die Neujahrsgala von #JKvsP7 erzielt in der Prime Time gute 10,4 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Mit einem Tagesmarktanteil von schönen 10,3 Prozent (14-49 J.) gewinnt ProSieben den Neujahrstag. "Joko & Klaas: Festakt zur Umbenennung des Senders" - heute, Donnerstag, 2. Januar 2025, um 20:08 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn Quelle: ProSieben (ots)