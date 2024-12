Nachrichten AUF1 vom 05. Dezember 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Untersuchungshaft für Corona-Kritikerin: „Das war reine Schikane“

+ Offener Brief konfrontiert RKI-Forscher: Warum haben alle mitgemacht?

+ Immer mehr Ausländer und immer weniger Steuerzahler: Bevölkerungsprognose entlarvt Migrationspropaganda

+ Blamage für Staatsanwaltschaft im Ballweg-Prozess: Anklage basiert auf falsche Zahlen

+ Ex-PEN-Präsident Russlands: Baerbocks narzistische Drohungen interessieren in Moskau niemanden

+ Jeder Kontrolle entzogen: Reißt die EU-Bank die Aufrüstung an sich?

+ Staatskünstler - So degradieren sich Theater zur Bühne der Propaganda

+ „Sächsische Separatisten": Rechtsanwalt Kohlmann stellt Beschwerde gegen Untersuchungshaft

