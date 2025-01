AUF1-Redakteurin Kirchweger zum WEF: „EU muss sich ändern oder neu aufstellen“

Aktuell findet das Weltwirtschaftsforum in Davos statt. Motto des diesjährigen Jahrestreffens ist die „Zusammenarbeit für das Intelligente Zeitalter“. Fünf Kernthemen werden in über 60 Sessions pro Tag bis Freitag von mehr oder weniger Prominenz diskutiert. Was sich im schweizerischen Davos alles tut, hat AUF1-Redakteurin Kornelia Kirchweger für Sie zusammengefasst.

