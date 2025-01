WEF-Auftakt: Was planen die Globalisten in diesem Jahr?

Gestern, Sonntag, startete die diesjährige Jahrestagung des World Economic Forum in Davos. Am Dienstag spricht etwa EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen – die im Vorjahr auf dem elitären Treffen den weltweiten Kampf gegen Desinformation ausgerufen hatte. AUF1 wird den Gipfel natürlich auch in diesem Jahr scharf beobachten – und hat sich in den frühen Morgenstunden für Sie auf dem Gelände umgesehen.

Wie könnten wir dem Great Reset doch noch entgehen? Das erfahren Sie in Ulrich Gausmanns Buch „The Great WeSet: Wirtschaft und Finanzen neu gedacht“ – hier bestellen ( https://www.auf1.shop/products/the-great-weset-wirtschaft-und-finanzen-neu-gedacht Quelle: AUF1