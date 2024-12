Wissenschaftler Wiesendanger: Corona aufarbeiten – wie mit Nürnberger Prozessen!

Das Corona-Virus stammt aus einem Labor. Das bestätigt nun auch ein Abschlussbericht des US-Repräsentantenhauses. Als einer der ersten hatte darauf Physik-Professor Dr. Roland Wiesendanger hingewiesen. Doch was steht genau im Bericht – etwa über die Impfpflicht? Was ist vom künftigen CIA-Chef zu erwarten, der ebenso die Labor-These vertritt? Und was ist von Präsident Bidens Plan zur Vorab-Begnadigung für alle möglichen Verbrechen von Anthony Fauci zu halten? Brisantes Interview mit dem Top-Wissenschaftler.

