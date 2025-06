Glauben Sie nicht die Lügen: Amok in Graz und Compact-Verbots-Prozess!

Ausnahmezustand am 10. Juni: Amok in Graz und Medien-Verbots-Prozess in Leipzig. Wie gehört das zusammen? Verpassen Sie nicht diese Sondersendung von AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet. Er warnt: „Glauben Sie nicht die Lügen!“ Zugeschaltet aus Leipzig: Martin Müller-Mertens, der im Gerichtssaal live dabei ist.

Quelle: AUF1