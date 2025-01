A-WEF Christof Plothe: „Weltherrschafts-Agenda der Globalisten wird zerfallen“

Organisationen wie die WHO könne man einfach abschaffen. Dann hätten wir ein funktionierendes Gesundheitssystem, sagt der Osteopath Christof Plothe beim ersten Alternativ-WEF in Prag. Etwa 80 bis 90 Prozent der WHO-Finanzierung stamme von privaten Investoren. Und diese seien an Profit interessiert und nicht an der Gesundheit der Menschen, so Plothe. Er hoffe darauf, dass die Trump-Administration, allen voran Robert F. Kennedy jr., Besserung bringe. Für eine bessere Medizin von morgen brauche es eine Reform der Ärzte-Ausbildung, eine ganzheitliche Herangehensweise und einen Fokus auf die Gesunderhaltung.

Ein Pauschal-Gehalt für Ärzte, wie in Skandinavien, könne ein erster Schritt sein. Diesen und alle weiteren Beiträge vom A-WEF in Prag, finden Sie auf: https://auf1.tv/alternativ-wef Quelle: AUF1