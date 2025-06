Nachrichten AUF1 vom 20. Juni 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Natalie Ziske.

Dies sind die Themen:

+ Überwachung, Zensur, Frühsexualisierung: Überall wird unsere Freiheit angegriffen

+ Social-Media-Verbot für Jugendliche: Österreich war nur der Anfang

+ Frühsexualisierung in Eberswalde: Transgender-Vorlesung für Kleinkinder

empört Bürger

+ Europaabgeordneter Hauser: Wir verlieren unsere Souveränität an die WHO

+ Repressionsschlag in Belgien: Politiker für Äußerungen Dritter verurteilt

+ Schleichende Entmachtung: Droht der Schweiz das Diktat aus Brüssel?

+ Dollar-Dominanz unter Druck: US-Kriegsrhetorik als Ablenkung?

+ Trump-Sprecherin droht der Welt: „Bedenkt, wir haben die tödlichsten Streitkräfte“

+ Geheimplan gegen iranische Nuklearanlage: Kommt jetzt der atomare Präventivschlag?

+ Islamisierung im Klassenzimmer: Hamburger Schulen unter Druck

+ Trump, Tech & Kontrolle: So bereitet Palantir den Überwachungsstaat vor

Quelle: AUF1