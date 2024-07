Nachrichten AUF1 vom 11. Juli 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Nennt wenigstens ihre Namen! -- Jetzt müssen sie es zugeben: Diese Babys starben nach der Impfung

+ Wieder mRNA? Nun bereitet auch Deutschland Vogelgrippe-Impfung vor

+ Drag-Queen-Lesung für Kinder abgesagt -- Sie wollen nicht sagen, ob es der Protest war

+ Anwohner in Angst -- Machetenmann marschiert durch Dissen

+ Sellner über neue Ermittlungen gegen Höcke: "Diese Verfolgung ist ein Gütesiegel für seine Politik"

+ Abschiebungen nach Afghanistan nun erlaubt: Warum schweigen Sie dazu, Herr Karner?

+ Hier wird die Agenda 2030 bereits heute umgesetzt - Asylwelle überrollt die Kanaren

+ Was will die neue EU-Fraktion "Europa Souveräner Nationen"?

+ Orbán auf Friedensmission: Das steht wirklich in seinem Brief nach Brüssel

+ Pfarrer Michaelis: In Quedlinburg ist die Brandmauer gefallen

+ Neuer Kirchenbrand in Frankreich: Kathedrale von Rouen in Flammen

+ Autor Gausmann: „Es gibt in Deutschland im Moment sage und schreibe 200 Energiewende-Dörfer“

+ Alle wollen es hören: Candace Owens Klartext über Verbrechen an Deutschen geht richtig viral

Quelle: AUF1