Magnet: Diese neue AUF1-Sendung gibt Kraft!

Stefan Magnet kündigt die neue Sendung „AUF ein Wort zum Sonntag“ an. AUF1 zeigt tolle Persönlichkeiten, Leuchttürme der Aufklärungsbewegung, wie Sie diese noch nie gesehen haben. Ein längst nötiger Ausgleich zu all den Schreckensmeldungen dieser Zeit. Die erste Sendung startet am Sonntag 09. Juni 2024.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1