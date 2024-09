Impfbefehl verweigert – Jetzt spricht der Mann, den das System in den Knast stecken will

Justizskandal mitten in Deutschland: Am Montag hätte Alexander Bittner seine Haftstrafe antreten müssen. Sechs Monate wegen Impfverweigerung – so lautete das Urteil gegen den Oberfeldwebel der Bundeswehr. Bittner trat seine Haftstrafe nicht an. Doch was nun? Bleibt ihm nur noch ein Leben in der Illegalität, um den Folgen der Corona-Politik zu entgehen?

Exklusives Interview mit dem standhaften Mann. Quelle: AUF1