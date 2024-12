Nachrichten AUF1 vom 02. Dezember 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ „Nordkorea lässt grüßen“: Empörung über Polizeigewalt bei Demo in Wien

+ Vorwürfe nach Polizeieinsatz: Wiener Behörde will kritische Fragen von AUF1 nicht beantworten

+ Keyvan Soufi-Siavash zur links-grünen Ideologie: "Das ist Greentology, die sind bereit zu töten"

+ In Deutschland blockiert: Slowakei startet Corona-Entschädigung

+ Mutarzt Walter Weber: Corona war nur ein Kopf der globalistischen Hydra

+ Offensive in Syrien: Neue Front im Weltkrieg / Auch NATO-Land Türkei beteiligt

+ Brombeer-Koalition: Mit dieser Entscheidung hat das BSW seine Wähler verraten

+ "Demokratiestudie" für 90.000 Euro - Kommt jetzt das staatliche Antifa-Netzwerk?

+ Ex-Bundesheer-Offizierin Donner: Krisen sollen Menschen verängstigten, um sie zu kontrollieren

+ Ist das schon Justizmissbrauch? So haben Biden und Trump ihre Verwandtschaft begnadigt

+ Ölverlust in Druschba-Pipeline: Wankt jetzt die deutsche Energieversorgung?

Quelle: AUF1