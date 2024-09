Volker Nothing zu Asylheim: "Geld fehlt unseren Rentnern"

Am Rande einer Kundgebung in Doberlug-Kirchhain sprach AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit Volker Nothing, dem AfD-Direktkandidaten im Landkreis Elbe-Elster. Dort protestierten die Brandenburger gegen ein großes Asylheim mitten im Ort. Welche Verwerfungen das für die Region bedeutet, das verrät er AUF1 im Interview.

