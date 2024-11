Nachrichten AUF1 vom 04. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Angriffe gegen AUF1 erreichen jetzt auch das Parlament

+ Übertragung von mRNA-Injektionen möglich – wissenschaftliche Arbeit fasst Forschungsstand zu „Shedding“ zusammen

+ Neue übertragbare Injektionen bald in EU zugelassen – Kirchweger: „Warnung! Viel höher dosiert“

+ Weil es kaum noch Lehrer gibt – In Sachsen sollen jetzt sogar Schüler unterrich

+ Ungarns Premier Orbán zu Ukraine-Krieg: „Bin überzeugt: Trump wird Waffenstillstand erreichen“

+ Noch mehr Zensur? – Ampel-Regierung bildet neue Arbeitsgruppe gegen „Desinformation“

+ So prägt Migrantenkriminalität unseren Alltag: AUF1 zeigt die häufigsten Straftaten von Asylanten in Deutschland

+ Innenministerium bestätigt AUF1: Abschiebungen in den Iran nur freiwillig möglich

+ Brandgefährlich: War der Sprengstoffattentäter von Athen mit der Berliner Antifa verstrickt?

+ Pfarrer Michaelis: „Manches, was in der Reformation wichtig gewesen ist, scheint heute vergessen“

+ 85.000 gegen Van der Bellen und Nehammer im politischen Überlebenskampf

+ Philosoph Michael Esfeld: „Wir erleben die Diktatur der kleinen Narrative“

+ Der Widerstand ist ungebrochen – 200. Freiheitsprotest in Steyr

Quelle: AUF1