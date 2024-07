„Info-DIREKT“-Chef Scharfmüller: Man muss nicht jedem gefallen

„Wenn man gegen die Globalisten aufsteht, wird man nicht behandelt, wie jeder andere. Da kann man natürlich in die Opferrolle gehen. Das ist aber nicht sexy. Man kommt nur voran, wenn man die Angriffe nutzt, um besser zu werden“, sagt der Herausgeber des Magazins „Info-DIREKT“, Michael Scharfmüller. Der Oberösterreicher ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Warum er das seit 2015 gegründete Magazin für Patrioten betreibt, was er von AfD und FPÖ erwartet und wie er mit den laufenden Angriffen umgeht, sehen Sie in diesem persönlichen Interview.

Die Einzelausgaben von „Info-DIREKT“ finden Sie hier im AUF1 Shop: www.auf1.shop/collections/magazine Das Magazin abonnieren können Sie hier: www.info-direkt.eu/abo Quelle: AUF1