AUF1-Korrespondent Mainka: „Ungarn ist im Zangengriff der Globalisten“

Zwischen Ungarn und der Europäischen Union droht eine neue Kraftprobe. Denn Budapest wirft Brüssel vor, das Land von der Energieversorgung aus Russland regelrecht abschneiden zu wollen – durch einen Befehl, so Außenminister Péter Szijjártó am Wochenende in einer Rede am Balaton, also dem Plattensee.

Mit dabei war AUF1-Korrespondent Jan Mainka, der auch Chefredakteur der deutschsprachigen „Budapester Zeitung“ ist. Quelle: AUF1