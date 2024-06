Nachrichten AUF1 vom 05. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Antifa-Attentat in Mannheim: ... und dieser Täter soll wirklich psychisch krank sein?

+ Attentat auf Max Schreiber – AUF1 erfuhr: Sachsens Polizei fürchtet wohl nächsten Mordanschlag

+ Kornelia Kirchweger: „Ich hoffe, dass die EU scheitert!“

+ Atmosphäre der Angst in Schwerin? – Nur zwei Einwohner trauten sich vor die Kamera

+ Im Horrorknast von Chemnitz ging es selbst Linksterroristin Lina E. besser als Bianca Witzschel

+ Enttarnt: Selbst der Bundestag glaubt nicht an das Märchen vom Abschiebeverbot

+ Nur ein paar Tage nach Mannheim-Terror: Weitere 10.000 Afghanen sollen kommen

+ Florian Machl: Staat hat Geld für Rassismus-Ausbildung von Polizisten, nicht aber für Schutz

+ Finanziert Baden-Württemberg das Soros-Netzwerk? Auf diese Fragen möchte die Landesregierung nicht antworten

+ Tim Kellner-Prozess: Gericht bestätigt Verurteilung!



Quelle: AUF1