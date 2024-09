Nachrichten AUF1 vom 03. September 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ „Programmatische Gemeinsamkeiten“: AfD Thüringen bietet CDU und BSW Sondierungsgespräche an

+ AfD-Politiker René Aust zu Koalitionsgesprächen: „Die Migrationsfrage ist für uns eine rote Linie“

+ Nach AfD-Wahlsieg: So offen droht das System den Thüringern

+ AfD-Abgeordneter Wendt: Die CDU hat in Sachsen immer noch den Ministerpräsidentenbonus

+ Wahlbetrug? AfD Sachsen will angebliche Softwarefehler bei Auszählung überprüfen lassen

+ Stellenabbau bei VW: Ruiniert die Ampel sogar Traditionskonzerne?

+ Geheime X-Investoren veröffentlicht: Die Liste reicht von Silicon Valley bis Rothschild

+ Nach Zensurvorstoß in Brasilien: Grüne fordert X-Verbot auch in Deutschland

+ Totale Überwachung: Nun spioniert Google-KI nach Krankheitsanzeichen

+ Sellner zu angeblicher Holocaust-Leugnung: „Skandal mit aufgewärmten Ibiza-Methoden produziert“

+ So soll die Bundeswehr in den Krieg rollen – Bundesregierung plant geheimes Militäreisenbahnnetz

+ Mega-Skandal: Swisscom lässt heimlich Drohnen über Schweiz fliegen

+ Rolf Weigand (AfD Sachsen): „Auf kommunaler Ebene gibt es keine Brandmauer“

Quelle: AUF1