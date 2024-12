Russischer Ex-PEN-Präsident: Baerbocks Drohungen interessieren in Moskau niemanden

Das Angebot der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, Bundeswehr-Soldaten in der Ukraine zu stationieren, ist auch in Russland zur Kenntnis genommen worden. Die Grünen-Politikerin hatte auf einem NATO-Treffen in Brüssel ungefragt eine Präsenz deutscher Truppen zur Überwachung eines Waffenstillstandes in Aussicht gestellt. Nach Ansicht des früheren Präsidenten des russischen Schriftstellerverbandes PEN, Wladimir Sergijenko, interpretierte Moskau den Vorstoß jedoch nur als neuerliche Belehrung - und nimmt ihn nicht weiter ernst. Wenn Sie wissen wollen, wie Kriege entstehen, müssen Sie verstehen, wie die Propaganda dahinter funktioniert.

Patrik Baab hat alle westlichen Kriege der letzten Jahrzehnte genau beobachtet und liefert in seinem Buch erschreckende Erkenntnisse, wie Medienpropaganda aktiv zur Eskalation von Konflikten beiträgt.