Nachrichten AUF1 vom 29. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Sieg über Regierungswillkür: Wien steht auf gegen die Austro-Ampel

+ AfD-Vorsitzende Weidel: Der Tiefe Staat treibt Deutschland in den Krieg

+ Das gab es noch nie: Staatliche Studie gibt Gefahren von Covid-Injektion zu

+ EU-Abgeordnete Anderson zu Corona-Regime: An diesem Tag habe ich den Atem der Diktatur gespürt

+ Wut auf Lauterbach nach RKI-Enthüllung: "Dieser Minister tritt die Demokratie mit Füßen"

+ Übersterblichkeit & Turbo-Krebs: In Australien im Mainstream – bei uns totgeschwiegen

+ Neutralitätsinitiative abgelehnt: So entrüstet reagiert die Schweizer Opposition

+ Philosoph von Wachter zur Sexualisierung: Es geht um Kontrolle durch die Diktatur

+ EU-Demonstration in Georgien endet in Gewalt - Diese düstere Rolle spielen deutsche Stiftungen

+ Migrantenkriminalität in Berlin explodiert: Jeden Tag mehr als 40 Straftaten

Quelle: AUF1