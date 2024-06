Fazit zu WHO-Versammlung: „Ganzes Konstrukt WHO zum Einsturz bringen“

Wie reagierte WHO-Chef Tedros in Genf auf Medien? Warum waren in diesem Jahr deutlich weniger Teilnehmer vor Ort? Und kann der massive Widerstand die Vorhaben zu Fall bringen? Exklusive Antworten darauf gibt AUF1-Moderator Thomas Eglinski, der auch in diesem Jahr wieder für Sie vor Ort war.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1