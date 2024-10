Paukenschlag in Dresden: CDU wählt AfD-Landtagsvize in Sachsen

War es das Ende der Brandmauer in Sachsen? Am Dienstag konstituierte sich der neue Landtag in Dresden. Und – anders als in Thüringen – gab es keinerlei Tumulte im Plenarsaal. Im Gegenteil: Die erste Sitzung wirkte, als seien AfD und CDU eng zusammengerückt. Doch dieser Eindruck kann täuschen.

