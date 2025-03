Attacke auf Gesundheit der Menschen! EU lässt selbstverstärkende mRNA-Spritze zu

Rechtswidrig und hochgefährlich: So nennt Rechtsanwalt Philipp Kruse die neuen selbstverstärkenden mRNA-Spritzen, die nun in der EU zugelassen wurden. Doch was hält er vom Kampf gegen „Desinformation“ in Gesundheitsfragen? Und welche Neuigkeiten gibt es zu Kruses Strafanzeige gegen die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic?

