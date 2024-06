Die People Convention: Ein Blick in das Herz des Konservatismus

In dieser Spezialausgabe werfen wir einen intensiven Blick auf die "The People Convention", ein Schlüsselereignis in der konservativen Bewegung der USA, das kürzlich in Detroit, Michigan, stattfand. Über drei Tage hinweg versammelten sich einige der prominentesten Persönlichkeiten der politischen Rechten, darunter Donald Trump, Steve Bannon und Alex Jones, um ihre Visionen für Amerikas Zukunft zu teilen und die konservative Basis im Hinblick auf die Wahlen 2024 zu mobilisieren.

Die Betonung liegt auf der Bedeutung von Gemeinschaft und Einheit, wie sie von den Rednern gefordert wird und auf den Herausforderungen, die vor ihnen liegen. Quelle: AUF1