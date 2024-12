Nachrichten AUF1 vom 11. Dezember 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Vorwürfe gegen Kramer: Die Systemmedien schweigen eisern

+ Merkels Erben: Werden bald auch die Bundestagswahlen rückgängig gemacht?

+ Auslöschung kritischer Informationen im Netz: Telepolis löscht eigenes Archiv mit etwa 50.000 Artikeln

+ Cum-Cum-Geschäfte treiben Steuerverluste weiter in die Höhe

+ Unternehmer Ronald Seunig: „Wir bezahlen für die Propaganda – die uns in den Untergang führt“

+ Schandurteil gegen Walter Weber – Scharfe Kritik jetzt auch von Juristen

+ Covid-Injektionen führen zu psychischen und sexuellen Störungen

+ Geheimer Krieg des Imperiums: So rüstete Washington Syriens Dschihadisten auf

+ Abschiebungen von Syrern? Darum inszeniert das System jetzt eine „Migrationswende“

+ Souveränität in Gefahr: EU-Abkommen bedroht Schweizer Eigenständigkeit

Quelle: AUF1