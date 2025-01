Nachrichten AUF1 vom 22. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ WHO-Austritt: So heftig sind die Reaktionen der Globalisten

+ Nach „Warp Speed“ nun „Stargate“: Jetzt kommt Trumps KI-gesteuerte mRNA-Spritze gegen Krebs!

+ Heiko Schöning: Trumps Finanzminister ist ein George-Soros-Mann

+ Nach Trump-Sieg gesteht WEF-Elite ein: „Wir haben verloren“

+ Nach Trumps Rückkehr: EU hält stur an Transformationsagenda fest

+ Susanne Fürst (FPÖ): „In Washington blickt man gespannt auf Europa“

+ Keine Meinungsfreiheit für Patrioten? Scholz irritiert beim WEF mit Skandalaussage!

+ Polizei stürmt „rechtsextreme“ Geburtstagsfeier: Bei AUF1 sprechen die Beamten und Betroffenen

+ „Sächsische Separatisten“: Hauptangeklagter an BRD ausgeliefert

+ Feuerhölle in Kalifornien – Weg zum Great Reset?

+ Hitlergruß-Unterstellung: Nationalrat verweigert Auslieferung von Grünen-Politikerin

Quelle: AUF1