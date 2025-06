Nachrichten AUF1 vom 30. Juni 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ WHO-Gesundheitsvorschriften auf der Zielgeraden: Zeit für Einspruch läuft ab

+ Ohne Abstimmung zur Gesundheitsdiktatur? So entstand das WHO-Komplott

+ „WHO-Diktatur stoppen“ – Protest im Herzen Berlins

+ WHO-Hub Berlin: Was läuft da wirklich hinter verschlossenen Türen?

+ Kaum noch aufzuhalten? WHO-Pläne vor globaler Umsetzung

+ Björn Höcke entrechten, YouTube überwachen – Was die SPD diskutiert

+ Pride in Budapest: Triumphmarsch der Soros-Ideologie

+ Freibäder im Ausnahmezustand: Gewalt, Belästigung, Hilflosigkeit

+ 17 Wege zum Turbokrebs: Wie die mRNA-Technologie das Risiko erhöht

+ Interview des Tages: Beate Pfeil über WHO-Gesundheitsvorschriften und den Pandemiepakt

Quelle: AUF1