Thomas Dietz „Die Freiheit und Selbstbestimmung hat mein ganzes Leben geprägt“

Der sächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Dietz hat den Mauerfall vor 35 Jahren nicht nur als Beobachter miterlebt, sondern als Teil des Widerstandes in der damaligen DDR. Er beteiligte sich an den Demonstrationen in Leipzig, die den Startschuss für weitere Großdemonstrationen in verschiedenen Städten gaben. Etwa dreißig Jahre später beteiligte sich der AfD-Politiker erneut an sogenannten Montagsspaziergängen gegen das Corona-Regime.

AUF1-Nachrichtenchef Martin Müller-Mertens hat mit ihm über die Wendezeit von 1989 gesprochen und gefragt, ob er aktuell Parallelen zur DDR erkennen kann. Quelle: AUF1