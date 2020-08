"wissen aktuell - Rettet die Wälder!": 3sat-Doku über Wege aus der ökologischen Misere

Hitze, Trockenheit, Schädlinge - den Wäldern geht es schlecht. Seit Jahrzehnten haben Forstwirte auf schnellwachsende, profitträchtige, dafür aber anfällige Fichten- und Kiefermonokulturen gesetzt. Das rächt sich jetzt. "wissen aktuell - Rettet die Wälder!" zeigt am Donnerstag, 27. August 2020, 20.15 Uhr, in 3sat Wege, wie der Wald noch zu retten ist.

Eine Möglichkeit wäre der Einsatz von hitzeresistenteren Baumarten, damit die Wälder in Zeiten des Klimawandels bestehen können. Aber auch Forstwirte stehen auf dem Prüfstand: Sollen sie den "Wald der Zukunft" weiter aktiv managen oder lieber auf die Regenerationskräfte der Natur setzen? Könnten mehr Mischwälder die Lösung sein?



Gesunde widerstandsfähige Wälder setzen ein intaktes Ökosystem voraus, in dem Pflanzen, Tiere, Pilze und Mikroorganismen zusammenleben, den Stoffkreislauf in Gang halten und die Umwelt recyceln. Gesunde Wälder speichern viel Kohlendioxid und Wasser und wirken wie eine natürliche Klimaanlage. Und sie liefern neben dem Rohstoff Holz auch die Luft zum Atmen. Umso bedenklicher erscheint in der Hinsicht die weltweit stark zunehmende Regenwaldvernichtung. Welche Folgen hat das für den Planeten? Und was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun, um die Wälder zu schützen: weniger Holz verbrauchen oder stärker auf nachhaltige Holzwirtschaft und Holzschutzsiegel achten? "wissen aktuell - Rettet die Wälder!" stellt Möglichkeiten vor, wie der Wald noch zu retten ist.

Quelle: 3sat (ots)