3sat zeigt Dokumentarfilm "Das geheime Leben der Bäume"

Förster Peter Wohlleben stürmte 2015 mit seinem Buch "Das geheime Leben der Bäume" die Bestsellerlisten. Auf unterhaltsame Weise erzählt er vom Zusammenhalt der Bäume. Der gleichnamige Dokumentarfilm "Das geheime Leben der Bäume" gibt einen faszinierenden Einblick in das komplexe Zusammenleben dieser Lebewesen. Unter der Regie von Jörg Adolph ("Elternschule"), begleitet von Naturaufnahmen von Jan Haft ("Das grüne Wunder"), folgt der Film dem Autor und Förster Peter Wohlleben dabei, wie er für ein neues Verständnis für den Wald wirbt. 3sat zeigt den Film am Mittwoch, 25. August 2021, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung.

In Waldführungen und Lesungen bringt Peter Wohlleben den Menschen Bäume als außergewöhnliche Lebewesen und den Wald als kommunizierendes Netzwerk näher. Wohlleben ist sich sicher, dass die Menschheit nur überleben kann, wenn es den Wäldern gut geht. Er reist nach Schweden zum ältesten Baum der Erde, besucht Betriebe in Vancouver, die einen neuen Ansatz in der Forstwirtschaft suchen, und zeigt Präsenz bei den Protesten im Hambacher Forst.

Quelle: 3sat (ots)