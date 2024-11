Götz Kubitschek: „Es geht nicht um Recht, es geht um Macht!“

Der Machtkampf um die Zukunft Deutschlands ist voll entbrannt! Aber was tun, wenn Wahlen nichts ändern? Das besprechen der Höcke-Berater Götz Kubitschek und AUF1-Chef Stefan Magnet. Außerdem: Plant das System weitere Operationen unter falscher Flagge? Wieviele Geheimagenten sind involviert? Der sogenannte „Kampf gegen Rechts“ kennt keine Grenzen mehr. Jeder Kritiker wird mit dem Nazi-Hammer niedergeprügelt. Immer hemmungsloser geht der deutsche Staat dabei v.a. gegen die AfD vor. Inzwischen sogar mit Hilfe in- und ausländischer Geheimdienste.

Götz Kubitschek spricht von zunehmender staatlicher Willkür und der Auflösung der Gewaltenteilung in Deutschland. Hätte er noch vor zwei Jahren ein Verbot der AfD kategorisch ausgeschlossen, sei er inzwischen unsicher. Heute, meint der Verleger, könnte dies durchgezogen werden, einfach weil es politisch möglich sei. Trotzdem zeigt er sich für die Zukunft optimistisch, da immer weniger Menschen der Systempropaganda folgen. Wesentlichen Anteil an diesem Erfolg, so Kubitschek, hätten die Alternativen Medien.

Quelle: AUF1