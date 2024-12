Dr. Michael Shellenberger: "EU-Zensur ist Weg in den Totalitarismus"

AUF1 konnte mit dem amerikanischen Aufdecker-Journalisten Dr. Michael Shellenberger exklusiv in Brüssel sprechen. Im Gespräch warnt der renommierte Fachmann eindringlich vor der um sich greifenden Zensur als Folge des Digital Services Act in Europa und bezeichnet die Maßnahmen der EU-Eliten als Weg in den Totalitarismus.

