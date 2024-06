Die Tim Kellner Show bei AUF1

In dieser exklusiven Ausgabe für AUF1 führt der „Love Priest“ Tim Kellner den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise vor. In der Ausgabe thematisiert Tim Kellner natürlich die Tagesschau für einfache Sprache, die Fußball-Europameisterschaft, die unglaublich wichtige Vielfalt, die damit einhergehenden Sondermeldungen und Putins Forderungen für einen Waffenstillstand. Die „Berichterstattung“ des öffentlichen Schundfunks bleibt selbstverständlich auch nicht unerwähnt.

Warnhinweis: Diese Sendung kann politisch unkorrekten Humor und satirische Verdrehungen beinhalten! Quelle: AUF1