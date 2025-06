Nachrichten AUF1 vom 25. Juni 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Einen Tag nach Compact-Urteil: Hausdurchsuchungswelle gegen die Meinungsfreiheit

+ COMPACT-Verbot: Aufarbeitung des Verbotsskandals beginnt

+ Nach Compact-Urteil: Bundesregierung hält an Verbotspolitik fest

+ Compact-Urteil: Opposition warnt vor repressivem Meinungsklima

+ Great-Reset-Urteil: Autoverkehr in Berlin bald komplett verboten?

+ Noch engere Pharma-Verbindung: Bundesregierung übernimmt Teile von Biontech!

+ Deutschland sponsert 600 Millionen Euro für Impfallianz Gavi!

+ NATO-Gipfel: Militärbündnis will kriegstauglich werden

+ Waffen für Tel Aviv? Bundesregierung schweigt zu Kriegslogistik gegen Iran

+ „Integration gescheitert“ – Zwei Drittel der Österreicher haben genug

+ Schon wieder: Vorbestrafter Asylbewerber soll 17-Jährige vergewaltigt haben

+ Der globale Umbruch: Wie das Imperium des Westens zerbröckelt

Quelle: AUF1