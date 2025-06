Nachrichten AUF1 vom 17. Juni 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Natalie Zieske.

Dies sind die Themen:

+ „Keine primäre Bedrohung“? Erstes Bundesland schließt Luftangriffe nicht mehr aus

+ Militärhistoriker warnt: Angriffsmuster sprechen für Kriegsausweitung

+ Ex-Geheimdienstler warnt: Israel provoziert Vergeltung – um Trump in den Krieg zu

ziehen

+ Trump-Gegenspieler Bernie Sanders: Israel tötete Chefunterhändler – Angriff

gegen Diplomatie

+ Geheime Truppentransporte: Verlegt der Westen Kräfte an Israels Seite?

+ „Ein Volk wie ein junger Löwe“: Israel gibt Angriff auf Iran biblischen Namen

+ Wenn Journalisten zu Zielen werden: Bild-Zeitung rechtfertigt Angriff auf Irans

Rundfunk

+ AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet: „Wir erleben die Vorbereitung des

Ausnahmezustands"

+ Seit den Genspritzen: Geburten in Österreich brechen dramatisch ein

+ Digitale Diktatur? Lehrerin wegen ID-Austria-Verweigerung vor Kündigung

+ Scharfe Kritik an Waffenrecht-Debatte: „Politisches Ablenkungsmanöver“

Quelle: AUF1